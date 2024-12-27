Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?

A: Sağlık, sıhhat temenni edilerek

B: Ağızdan, sözle söyleyerek

C: Kazara, istemeden yapılarak

D: Güç bela, zar zor başarılarak

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Ağızdan, sözle söyleyerek