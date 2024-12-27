SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 21:54 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 21:57
Daha çok eski kuşakların kullandığı şifahen kelimesi ne anlama gelir?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

    Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

    SORU: Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir?

    A: Sağlık, sıhhat temenni edilerek
    B: Ağızdan, sözle söyleyerek
    C: Kazara, istemeden yapılarak
    D: Güç bela, zar zor başarılarak

    Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

    Cevap: Ağızdan, sözle söyleyerek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    Başkan Erdoğan’a Balıkesir’de sürpriz! Cumayı Zağanos Paşa Camii’nde kıldı
    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak
    Almanya’da erken seçim kararı! Steinmeier Meclis’i feshetti
    İETT’de katakulli! İETT garajında çalışan usta ifşa etti
    Zaniolo’dan Galatasaray’a çılgın gelir!