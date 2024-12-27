Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Büyük İskender kimden üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe üzerine ders almıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Büyük İskender kimden üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe üzerine ders almıştır?

A: Aristoteles

B: Sokrates

C: Platon

D: Sofokles

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Aristoteles