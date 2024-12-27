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Emina Jahovic'in eski sevgilisi Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması: İfade verdi!

Emina Jahovic ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinde yer alan iş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılığa çağrıldı. Polis nezaretinde gelen Saran, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 00:42 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 01:08
Emina Jahovic’in eski sevgilisi Sadettin Saran’a yasa dışı bahis soruşturması: İfade verdi!

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    İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

    Sadettin Saran. (Instagram)Sadettin Saran. (Instagram)

    Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

    Sadettin Saran. (Instagram)Sadettin Saran. (Instagram)

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

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