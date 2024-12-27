Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Ahmed Cemil" ve "Hüseyin Nazmi" hangi klasik romanda yer alan iki karakterdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: "Ahmed Cemil" ve "Hüseyin Nazmi" hangi klasik romanda yer alan iki karakterdir?

A: Tutunamayanlar

B: Anayurt Oteli

C: Mai ve Siyah

D: Puslu Kıtalar Atlası

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Mai ve Siyah