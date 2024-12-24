Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı

Suriye'de Baas rejimi yıkıldı halkına kan kusturan Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Türkiye yeni Suriye'nin ayağa kalkması için hem insani hem de diplomatik yardımlarını sürdürürken Suriyelilerin geri dönüşleri için de çalışmalar sürüyor.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN SURİYELİ RAPORU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de bulunan Suriyelilere ve geri dönüş çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Fotoğraf: AA)
KAÇ SURİYELİ VAR?
Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" ifadelerini kullandı.
15 GÜNDE 7 KAT ARTTI
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.
Sınır kapılarında hareketlilik sürüyor (Fotoğraf: AA)
AYNI GÜN RANDEVU
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi.
HANGİ İLDE KAÇ SURİYELİ VAR?
AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Yerlikaya Türkiye'deki Suriyelilerin sayısını da açıkladı. 506.086 Suriyeli ile İstanbul ilk sırada yer aldı.
Hangi ilde kaç Suriyeli var
GÖÇ İDARESİ BÜROSU KURULACAK
Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.