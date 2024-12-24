Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı

Suriye'de Baas rejimi yıkıldı halkına kan kusturan Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Türkiye yeni Suriye'nin ayağa kalkması için hem insani hem de diplomatik yardımlarını sürdürürken Suriyelilerin geri dönüşleri için de çalışmalar sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN SURİYELİ RAPORU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de bulunan Suriyelilere ve geri dönüş çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Fotoğraf: AA)

KAÇ SURİYELİ VAR?

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" ifadelerini kullandı.