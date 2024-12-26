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Isparta'da okullar tatil mi? 26 Aralık Bugün okullar tatil mi? MEB VALİLİK son dakika açıklamalar...

26 Aralık 2024 Perşembe günü Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağış ve soğuk hava koşulları öğrenci ve velilerde okulların durumuna yönelik merak ve endişeye yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar bekleniyor.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:03
Isparta’da okullar tatil mi? 26 Aralık Bugün okullar tatil mi? MEB VALİLİK son dakika açıklamalar...

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    Yoğun yağış ve kar bekleyen 26 Aralık 2024 Perşembe günü, Isparta'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya, Isparta, Mersin ve Kırklareli gibi illerde kuvvetli yağış buzlanma ve kar uyarıları sonrası, gözler il valiliklerine çevrildi. Isparta Valiliği de tatil ile ilgili kararını kamuoyuna duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Isparta'da Hangi Bölgelerde Okullar Tatil Edildi?

    Isparta Valiliği yaptığı açıklamada 26 Aralık'ta kar yağışının etkisi ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini bildirdi. Özellikle taşımalı eğitimle köylerden il merkezine ve ilçelere gelen öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak aşağıdaki bölgelerde okullar tatil edildi:

    Isparta İl Merkezi: Taşımalı eğitim ile gelen öğrenciler için tatil kararı alındı.

    Keçiborlu İlçesi: Taşımalı eğitimle katılan öğrenciler için okullar tatil edildi.

    Sütçüler İlçesi: Tüm köy okulları ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler için tatil ilan edildi.

    Yenişarbademli İlçesi: İlçede tüm okullarda eğitim-öğretime tamamen ara verildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tatil Kararının Ardından Gelen Diğer Açıklamalar

    Isparta Valiliği'nin yaptığı açıklama, eğitime ara verilen bölgelerde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı. Özellikle kar ve buzlanmanın etkili olacağı bölgelerde taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin okula ulaşımında zorluk yaşanabileceği düşünülerek bu adım atıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Isparta'daki veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilmesinin ardından rahat bir nefes aldı. Diğer iller için de tatil kararları, yerel valiliklerin aldığı meteorolojik verilere göre açıklanmaya devam ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Antalya, Mersin ve Kırklareli'nde Durum Ne?

    Isparta ile birlikte, Antalya, Mersin ve Kırklareli'ndeki okulların da tatil edilip edilmeyeceği konusunda valiliklerden açıklamalar bekleniyor. Meteorolojik uyarıların etkisiyle, bu illerde de eğitim-öğretime ara verilmesi gündemde.

    Öğrenciler ve veliler gelişmeleri takip ederek tatil ve okulların durumu hakkında yerel valiliklerden gelecek açıklamaları bekliyor.

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