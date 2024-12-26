Isparta’da okullar tatil mi? 26 Aralık Bugün okullar tatil mi? MEB VALİLİK son dakika açıklamalar...

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Yoğun yağış ve kar bekleyen 26 Aralık 2024 Perşembe günü, Isparta'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya, Isparta, Mersin ve Kırklareli gibi illerde kuvvetli yağış buzlanma ve kar uyarıları sonrası, gözler il valiliklerine çevrildi. Isparta Valiliği de tatil ile ilgili kararını kamuoyuna duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv) Isparta'da Hangi Bölgelerde Okullar Tatil Edildi? Isparta Valiliği yaptığı açıklamada 26 Aralık'ta kar yağışının etkisi ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini bildirdi. Özellikle taşımalı eğitimle köylerden il merkezine ve ilçelere gelen öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak aşağıdaki bölgelerde okullar tatil edildi: Isparta İl Merkezi: Taşımalı eğitim ile gelen öğrenciler için tatil kararı alındı. Keçiborlu İlçesi: Taşımalı eğitimle katılan öğrenciler için okullar tatil edildi. Sütçüler İlçesi: Tüm köy okulları ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler için tatil ilan edildi. Yenişarbademli İlçesi: İlçede tüm okullarda eğitim-öğretime tamamen ara verildi.