REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025! Diyanet ilk kandil ne zaman, ayın kaçında? İbadetleri...

Regaip Kandili , diğer kandillerden farklı olarak Recep ayında yer alması ve Cuma gecesine denk gelmesi ile dikkat çeker. Bu gece, özellikle Allah'ın rahmetinin ve bağışının bolca dağıtıldığı bir zaman olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmeye büyük bir özen gösterirler.

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Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Regaip Kandili, bol sevap ve mükâfat kazanma gecesi olarak bilinir. Müslümanlar bu gecede Allah'tan af dileyip, dualarını ederler ve salih amellerle geçen bir yıl temenni ederler. Bu gece, İslam dünyasında önemli bir dini gece olup, birçok kişi dua ve ibadetlerle bu geceyi ihya etmeyi tercih eder.

Regaip Kandili, sadece dini bir gece olmanın ötesinde, Müslümanların kalben Allah'a yöneldiği, temiz niyetlerle tövbe ve dua ettiği kutsal bir zaman dilimidir.