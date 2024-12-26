REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025! Diyanet ilk kandil ne zaman, ayın kaçında? İbadetleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak 2025, Perşembe günü idrak edilecek. Bu gece Recep ayının ilk perşembe gecesine denk geliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak 2025, Perşembe günü idrak edilecek. Bu gece Recep ayının ilk perşembe gecesine denk geliyor.
Regaip Kandili Nedir?
Regaip Kandili, İslam dininde büyük öneme sahip olan kandillerden biridir. "Regaip" kelimesi, Arapça kökenli olup, "arzu edilen, istenen değerler" anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın rahmet ve bağışlarının bolca dağıtıldığına inanılır. Regaip Kandili, aynı zamanda kandil zincirinin başlangıcı olarak kabul edilir.
Regaip Kandili İbadetleri
Regaip Kandili'nde yapılan ibadetler, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu özel geceyi en verimli şekilde geçirmek için aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir:
Kur'an-ı Kerim okunmalı veya dinlenmeli,
Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,
Kaza ve nafile namazları kılınmalı,
Tefekkürde bulunulmalı ve geçmişin muhasebesi yapılmalı,
Dua edilerek, tevbe ve istiğfarda bulunulmalı.
Regaip Kandili'nin Farklılığı
Regaip Kandili, diğer kandillerden farklı olarak Recep ayında yer alması ve Cuma gecesine denk gelmesi ile dikkat çeker. Bu gece, özellikle Allah'ın rahmetinin ve bağışının bolca dağıtıldığı bir zaman olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmeye büyük bir özen gösterirler.
Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi
Regaip Kandili, bol sevap ve mükâfat kazanma gecesi olarak bilinir. Müslümanlar bu gecede Allah'tan af dileyip, dualarını ederler ve salih amellerle geçen bir yıl temenni ederler. Bu gece, İslam dünyasında önemli bir dini gece olup, birçok kişi dua ve ibadetlerle bu geceyi ihya etmeyi tercih eder.
Regaip Kandili, sadece dini bir gece olmanın ötesinde, Müslümanların kalben Allah'a yöneldiği, temiz niyetlerle tövbe ve dua ettiği kutsal bir zaman dilimidir.