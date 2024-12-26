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Aydın'da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırırlırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:51 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:51
Aydın’da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

    Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı (AA) Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı (AA)

    Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı (AA) Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı (AA)

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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