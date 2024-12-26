Aydın’da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.