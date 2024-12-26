Aydın’da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ile kamyon çarpıştı (AA)

Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.