Bir başıboş köpek saldırısı daha! 9 yaşındaki çocuğun yüzü kanlar içinde kaldı

Kahreden olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (İHA)

KANLAR İÇİNDE KALDI

Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.