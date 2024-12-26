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Bir başıboş köpek saldırısı daha! 9 yaşındaki çocuğun yüzü kanlar içinde kaldı

Başıboş köpeklerin hedefi bu kez 9 yaşındaki A.U. oldu. Adıyaman'ın Besni ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan talihsiz çocuk kanlar içinde kaldı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 21:47 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 21:47
Bir başıboş köpek saldırısı daha! 9 yaşındaki çocuğun yüzü kanlar içinde kaldı

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    Kahreden olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (İHA)Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (İHA)

    KANLAR İÇİNDE KALDI
    Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.

    Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (İHA)Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (İHA)

    DURUMU CİDDİ
    Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (Arşiv foto)Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı. (Arşiv foto)

    Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

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