Bir başıboş köpek saldırısı daha! 9 yaşındaki çocuğun yüzü kanlar içinde kaldı

Kahreden olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Kahreden olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.
DURUMU CİDDİ
Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.