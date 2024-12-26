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Beslediği pitbull mu saldırdı? Evinde başı parçalanmış cesedi bulundu

Çorum'un Kale Mahallesi’nde Ahmet Selim Vural, evinde başı parçalanmış halde ölü bulundu. Yurtdışındaki ailesinin haber alamadığı Vural'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vural’ın, evinde beslediği Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 19:01
Beslediği pitbull mu saldırdı? Evinde başı parçalanmış cesedi bulundu

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    Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Yurt dışındaki ailesi Ahmet Selim Vural'dan 3 haftadır haber alamayınca, yakınlarıyla telefonla görüşüp yardım istedi.

    Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

    Bunun üzerine bir yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

    Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Vural başı parçalanmış halde buldu.

    Çorum'da dehşet: Evinde başı parçalanmış halde bulundu!

    Ahmet Selim Vural'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)Çorum'da yakınlarının haber alamadığı Ahmet Selim Vural’ın (45), evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

    EVİNDE BESLEDİĞİ KÖPEĞİ Mİ SALDIRDI?
    Vural'ın başının evde beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Selim Vural'ın köpeğin saldırısında mı, yoksa başka bir nedenle mi yaşamını yitirdiği, otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

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