Ömrünüze ömür katacak! Meğer yaş aldıkça gençleşmenin sırrı buymuş

Dr. Aziz, omega-3 takviyelerine ek olarak selenyum ve Ubiquinol (CoQ10) alımını da öneriyor. Bu iki bileşen telomer uzunluğunu koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabilir. Telomerler genetik materyalimizi koruyan yapılar olarak uzun yaşamın anahtarıdır. Daha uzun telomerlerin daha sağlıklı ve uzun bir yaşamla doğrudan ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

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YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRIYOR

Uzun bir ömür ve güçlü bir sağlık için dengeli bir diyetin yanı sıra doğru takviyeleri kullanmak büyük bir fark yaratabilir. Omega-3, selenyum ve Ubiquinol gibi besinlerle desteklenen bir yaşam tarzı sadece yaşam sürenizi değil yaşam kalitenizi de önemli ölçüde artırabilir. Daha sağlıklı bir gelecek için bu doğal çözümleri keşfetmek ve yaşama adapte etmek önem arz ediyor.