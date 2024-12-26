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Saniyeler içinde öldürebilir! Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler?

İş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın ardından, 'Sahte içki nasıl anlaşılır?' ve 'Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler?' soruları araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:08
Saniyeler içinde öldürebilir! Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler?

İÇİNDEKİLER

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    59 yaşındaki iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılbaşına kısa bir süre kala kullanımı artan sahte alkoller ciddi anlamda sağlığı tehdit ediyor. Peki, sahte alkol nasıl anlaşılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HEM SAĞLIĞA ZARARLI HEM DE YASA DIŞI

    Sahte alkol, hem insan sağlığına ciddi zararlar verir hem de yasa dışı bir üründür. Sahte alkolün temel kaynağı içkilerde kullanılmaması gereken metil alkolün, maliyeti düşürmek amacıyla içki üretiminde tercih edilmesidir. Metil alkol odun, kömür ya da doğalgaz gibi maddelerin damıtılmasıyla elde edilir ve genellikle sanayi alanında kullanılır. Ancak içkilerde yer alması durumunda zehirlenmelere ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    SAHTE ALKOL NASIL TESPİT EDİLİR?

    Sahte alkolün tespit edilmesi için kokusu ya da tadı yeterli değildir. Şişelerin açılmış ya da orijinal olmayan kapaklarla gelmesi şüphe uyandırmalıdır. Şişe üzerindeki barkod ve etiketler önemli bir ipucudur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın mobil uygulamaları aracılığıyla bandrollü ürünlerin barkodlarını kontrol etmek mümkündür. Bu sayede ürünün sahte olup olmadığı hızlıca anlaşılabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BU BELİRTİLERE DİKKAT!

    Metil alkol zehirlenmesi içkinin tüketiminden kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlar. Baş dönmesi, bilinç kaybı, uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha ileri seviyelerde görme kaybı, hareket kabiliyeti bozukluğu ve beyinde hasar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Zehirlenme durumu metil alkolün miktarına ve bireyin vücut yapısına bağlı olarak ölümlerle sonuçlanabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞÜPHELİ DURUMDA ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

    Bu nedenle Şüpheli bir durumda ise alkol tüketiminden kaçınılmalı ve ilgili yetkililere bilgi verilmelidir. Sağlığınızı korumak adına sahte içki konusunda bilinçli ve dikkatli olmak büyük önem taşır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DİP NOT

    Alkol, vücut üzerinde fiziksel ve zihinsel birçok olumsuz etkiye yol açarak sağlığı tehdit eden bir maddedir. Aşırı alkol tüketimi, karaciğer yağlanması, siroz, mide hastalıkları, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

    Alkol, merkezi sinir sistemini etkileyerek düşünme ve hareket kabiliyetini zayıflatır, bağımlılığa yol açarak bireyin sosyal ve ekonomik hayatını olumsuz etkiler. Alkol tüketiminden tamamen uzak durmak hem bedensel hem de ruhsal sağlığı korumak için en doğru seçenektir.

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