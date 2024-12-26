Saniyeler içinde öldürebilir! Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler?

Metil alkol zehirlenmesi içkinin tüketiminden kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlar. Baş dönmesi, bilinç kaybı, uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterir. Daha ileri seviyelerde görme kaybı, hareket kabiliyeti bozukluğu ve beyinde hasar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Zehirlenme durumu metil alkolün miktarına ve bireyin vücut yapısına bağlı olarak ölümlerle sonuçlanabilir.

Bu nedenle Şüpheli bir durumda ise alkol tüketiminden kaçınılmalı ve ilgili yetkililere bilgi verilmelidir. Sağlığınızı korumak adına sahte içki konusunda bilinçli ve dikkatli olmak büyük önem taşır.

(Takvim Foto Arşiv)

DİP NOT

Alkol, vücut üzerinde fiziksel ve zihinsel birçok olumsuz etkiye yol açarak sağlığı tehdit eden bir maddedir. Aşırı alkol tüketimi, karaciğer yağlanması, siroz, mide hastalıkları, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Alkol, merkezi sinir sistemini etkileyerek düşünme ve hareket kabiliyetini zayıflatır, bağımlılığa yol açarak bireyin sosyal ve ekonomik hayatını olumsuz etkiler. Alkol tüketiminden tamamen uzak durmak hem bedensel hem de ruhsal sağlığı korumak için en doğru seçenektir.