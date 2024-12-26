Alevler göğe yükseldi! Kartal’da film platosu’nda korkutan yangın

Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.
EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.