PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Alevler göğe yükseldi! Kartal'da film platosu'nda korkutan yangın

İstanbul Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yükseldiğini gören çevredekiler durumu ekiplere hasber verdi. ihbar üzerine olay yerine içok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çıkan yangına yoğun müdahalesi devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:35 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:35
Alevler göğe yükseldi! Kartal’da film platosu’nda korkutan yangın

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İstanbul Kartal'da film platosunda yangın çıktı (AA) İstanbul Kartal'da film platosunda yangın çıktı (AA)

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

    Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.

    İstanbul Kartal'da film platosunda yangın çıktı (AA) İstanbul Kartal'da film platosunda yangın çıktı (AA)

    EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN