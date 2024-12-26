Alevler göğe yükseldi! Kartal’da film platosu’nda korkutan yangın

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Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kartal'da film platosunda yangın çıktı (AA)



ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı.