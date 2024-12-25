31 Aralık Salı Bankalar çalışıyor mu, kapalı mı 2024? 31 Aralık yarım gün mü? Bankalar kaça kadar açık olacak?

2024 yılının son günü olan 31 Aralık, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Yılbaşı öncesi yoğun işlemlerini tamamlamak isteyenler bankaların çalışma düzenini merak ediyor. "Bankalar 31 Aralık'ta açık mı? Yarım gün mü çalışacaklar?" sorusu, yıl sonuna yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte bankaların mesai durumuyla ilgili detaylar.

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1 Ocak Resmi Tatil, 31 Aralık Değil

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak günü yeni yıl başlangıcı sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık bu kapsamda yer almamaktadır. Kanunda yapılan tanımlamalara göre, 31 Aralık tarihi ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihte resmi kurumlar ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam eder.