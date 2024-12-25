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31 Aralık Salı Bankalar çalışıyor mu, kapalı mı 2024? 31 Aralık yarım gün mü? Bankalar kaça kadar açık olacak?

Yılbaşı tatili yaklaşırken, 31 Aralık tarihiyle ilgili vatandaşlar arasında kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Resmi tatiller hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler özellikle bankaların ve kamu kurumlarının 31 Aralık’ta çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte konuya dair detaylar.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:10
31 Aralık Salı Bankalar çalışıyor mu, kapalı mı 2024? 31 Aralık yarım gün mü? Bankalar kaça kadar açık olacak?

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    2024 yılının son günü olan 31 Aralık, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Yılbaşı öncesi yoğun işlemlerini tamamlamak isteyenler bankaların çalışma düzenini merak ediyor. "Bankalar 31 Aralık'ta açık mı? Yarım gün mü çalışacaklar?" sorusu, yıl sonuna yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte bankaların mesai durumuyla ilgili detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 Ocak Resmi Tatil, 31 Aralık Değil

    Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak günü yeni yıl başlangıcı sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, yılbaşı öncesi gün olan 31 Aralık bu kapsamda yer almamaktadır. Kanunda yapılan tanımlamalara göre, 31 Aralık tarihi ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihte resmi kurumlar ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam eder.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bankalar 31 Aralık'ta Açık Olacak Mı?

    Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir detay: 31 Aralık tarihinde bankalar açık olacak. Mesai saatleri içerisinde şube işlemleri yapılabilecek. Ancak, 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için tüm bankalar kapalı olacak. Acil işlemler için mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanılabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kamu Kurumları ve Özel Sektör

    Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için de 31 Aralık günü sıradan bir iş günü olarak kabul edilmektedir. Resmi tatil olmadığı için tüm resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte hizmet vermeye devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yılbaşı öncesi yoğunluğu göz önünde bulundurarak işlem yapmayı planlayanların erken hareket etmeleri önerilir.

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