Büyükçekmece’de cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde flaş detay! Komşu gözaltında

Kimliği belli oldu (DHA)

KOMŞUSU GÖZALTINDA

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aynı binadaki komşusu tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Engin'in katili olduğu öne sürülen komşu M.N.O. gözaltına alındı.