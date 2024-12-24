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Büyükçekmece'de cesedi otoparkta bulunan Bora Engin'in ölümünde flaş detay! Komşu gözaltında

Büyükçekmece'de bir lojistik şirketinde müdürlük yapan Bora Engin yaşadığı evin otoparkında vurulmuş bulundu. Şüpheli ölüm hakkında çalışma yapan ekipler Bora Engin'in komşusu M.N.O.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:02
Büyükçekmece’de cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde flaş detay! Komşu gözaltında

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    Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Büyükçekmece'de şüpheli olay (DHA)Büyükçekmece'de şüpheli olay (DHA)

    SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
    Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Büyükçekmece'de şüpheli olay (DHA)Büyükçekmece'de şüpheli olay (DHA)

    Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

    Kimliği belli oldu (DHA)Kimliği belli oldu (DHA)

    KOMŞUSU GÖZALTINDA
    Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aynı binadaki komşusu tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Engin'in katili olduğu öne sürülen komşu M.N.O. gözaltına alındı.

    Büyükçekmece'deki şüpheli ölümde komşu gözaltında (DHA)Büyükçekmece'deki şüpheli ölümde komşu gözaltında (DHA)

    ŞÜPHELİ GAYRETTEPE'DE
    Cinayet Büro Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyet binasına getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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