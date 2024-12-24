Narin Güran davasında yeni iddia: Korunan bir sanık daha var!

Narin Güran cinayetinde amcası Salim Güran'ın "adımları" dava dosyasında... Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çekici bir açıklama geldi. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek, yeni iddialarda bulundu.

Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz açıklamasında, "Bu davada 4 sanık var, gizli bir sanık da korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil" dedi. Eryılmaz açıklamasının devamında, "Hediye ve Güran evde. Salim evin arkasında geziyor. Aynı dakikalarda... Baz kayıtlarına göre. Siz buradan istediğiniz gibi bir hikaye çıkarabilirsiniz. Cinayeti çözmeye bu noktadan yaklaşırsak, cinayetin neden işlendiği ortaya çıkıyor. Bütün yalan ifadeler içerisinde bir ya da iki tane doğru var. Onları çıkarıp cımbızlamak gerekiyor. Bu korunan kişi de erkek değil" dedi.

Avukat Eryılmaz, korunan kişinin erkek olmadığını belirterek "Olay da namus meselesi" dedi.