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Esenyurt'ta korkunç cinayet! Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta bir kişinin yol kenarında yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğunu ve silahla başından vurulduğunu tespit etti.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:03
Esenyurt’ta korkunç cinayet! Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu

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    Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

    Esenyurt'ta cadde ortasında cinayet: 24 yaşındaki genç ölü bulundu

    Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)

    EKİPLER OLAY YERİNDE

    Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği aldı.

    Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Abdullah Aydın (İHA)Yol kenarında başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Abdullah Aydın (İHA)

    Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 24 yaşındaki Abdullah Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)

    BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Aydın'ın silahla kafasından vurulduğu tespit edildi.

    Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (DHA)Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (DHA)

    İncelemelerin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

    Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)Esenyurt'ta cadde ortasında bir kişi ölü bulundu (İHA)

    Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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