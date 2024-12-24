Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği aldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 24 yaşındaki Abdullah Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Aydın'ın silahla kafasından vurulduğu tespit edildi.
İncelemelerin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.