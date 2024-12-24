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65 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı! 7 tane köpek 15 dakika boyunca saldırdı

Tunceli’de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak’a komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Yaşlı kadının son hali görenlerin içini parçaladı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:40 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:40
65 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı! 7 tane köpek 15 dakika boyunca saldırdı

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    Olay, gece saatlerinde, Tunceli merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi.

    65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı. (DHA)65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı. (DHA)

    Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı. Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.

    Yaşlı kadın, köylülerin yardımıyla hastaneye götürüldü.(DHA)Yaşlı kadın, köylülerin yardımıyla hastaneye götürüldü.(DHA)

    Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yaşlı kadının vücuduna çok sayıda dikiş atıldı. (DHA)Yaşlı kadının vücuduna çok sayıda dikiş atıldı. (DHA)

    "YERE DÜŞTÜM SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER"
    Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.

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