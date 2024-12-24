Ağızları ile kuş tutsalar nafile! 2025’te şansı yaver gitmeyecek 3 burç belli oldu

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Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni hedefler… Ama maalesef herkes için işler yolunda gitmeyebilir. 2025 yılı bazı burçlar için biraz "çalkantılı" geçecek gibi görünüyor. Şanssızlık yıldız haritalarına işlemiş durumda! İşte 2025'te ne yapsalar dikiş tutturamayacak 3 burç ve onlara özel ipuçları...

(Takvim Foto Arşiv) Su Grubu Duygusallığı Zirvede: Balık (19 Şubat - 20 Mart) Balık burcu, 2025 yılında hayallerle gerçekler arasında sıkışıp kalabilir. Duygusallığın etkisiyle çevresindeki yanlış insanlar enerjisini tüketebilir. Bu yıl Balık burcuna, hayalperestliğini bir kenara bırakarak daha gerçekçi adımlar atması öneriliyor. Meditasyon, yazı yazma veya sanatsal faaliyetlerle zihinsel huzur bulabilir.