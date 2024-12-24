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THY'nin yeni konforu! İstanbul Havalimanı'nda "Pet Lounge" hizmete açtı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan uçuş öncesi evcil hayvanların keyifli vakit geçireceği Pet Lounge hizmete açılığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:45 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:45
THY’nin yeni konforu! İstanbul Havalimanı’nda Pet Lounge hizmete açtı

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    Türk Hava Yolları, kabin bölümünde taşınması mümkün olmayan evcil hayvanların uçuş öncesi zamanlarını iyi değerlendirmek adına İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete sundu.

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)

    KARGO BÖLÜMÜNDE TAŞINIYORDU

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)

    Uçuşlarda yolcuların beraberinde bulunan evcil hayvanların ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, uçağın kabin bölümünde seyahat edebiliyor. Bu kriterler üzerinde olan evcil hayvanlar ise uçakların kargo bölümünde taşınabiliyordu.

    AÇIK TERAS BİLE BULUNUYOR

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)

    Hizmete açılan Pet Lounge ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı'nda yapımını tamamladığımız Pet Lounge alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)THY, İstanbul Havalimanı'nda Pet Lounge hizmete açtı (DHA)

    Açık terası da bulunan, Tamamen bağımsız alanlarda aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verecek şekilde tasarlanan 250 m2 büyüklükteki alanımızda tam zamanlı veteriner hizmeti de verilecek olup minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecektir" dedi.

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