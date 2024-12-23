Türk doktora minnettar! Alman hemşirenin kayıp midesi karaciğerinin altından çıktı

Almanya'da hemşire olarak görev yapan 46 yaşındaki Kirscht, 110 kilo ağırlığıyla obezite tedavisi için başvurdu. Almanya'da kendisine organlarının ters olabileceği yönünde bir tanı konduğunu ifade eden Kirscht, bu bilginin ameliyat sırasında ne anlama geldiğini öğrendi. Ameliyat esnasında cerrahi ekip, Kirscht'in midesini karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu.

DÜNYADA 50 KİŞİDE

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "100 binde bir görüldüğü söyleniyor. Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Böyle bir tüp mide ameliyatı dünyada yalnızca 50 kişiye uygulanmış." Prof. Dr. Gürkan ayrıca, "Tüp mide operasyonunun ayna görüntüsünü yaptık" diye konuştu. Alman hasta Antje Kirscht ise "Midemin sağ tarafta olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ama endişe duymadım" dedi.