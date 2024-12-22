İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesi'ndeki sahilde vatandaşlar denizde bir cisim olduğunu gördü. Cismi gören vatandaşlar durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesi'ndeki sahilde vatandaşlar denizde bir cisim olduğunu gördü. Cismi gören vatandaşlar durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi.
PATLATILACAK!
Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.
Mayının yarın sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.