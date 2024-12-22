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İstanbul Şile'de deniz mayını paniği! Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

İstanbul Şile'de denizde bir cisim olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekibin yaptığı inceleme sonucu görülen cismin deniz mayını olduğu tespit edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 23:42 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 23:42
İstanbul Şile’de deniz mayını paniği! Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

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    İstanbul'un Şile ilçesi Ağva Mahallesi'ndeki sahilde vatandaşlar denizde bir cisim olduğunu gördü. Cismi gören vatandaşlar durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

    Deniz mayını (takvim.com.tr | Arşiv)Deniz mayını (takvim.com.tr | Arşiv)

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi.

    PATLATILACAK!

    Sahil Güvenlik ekipleri (takvim.com.tr | Arşiv)Sahil Güvenlik ekipleri (takvim.com.tr | Arşiv)

    Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Mayının yarın sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.