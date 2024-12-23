Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: “Kalk ne olur ölmedim de”

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.
Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.
Hastane bahçesine düşen helikopterin sorumlu pilotu Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Çoşkun (54) ile yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti.
Yaşanan kazanın ardından Muğla'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07'de kuyruk kısmından hastanemize çarparak düşmüştür. Arkadaşlarımız olay yerinde vefat etmiştir. Olayla ilgili bakanlığımız idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Cenazeler birkaç saat içinde ailelere teslim edilecek ve Antalya'ya gidecek" diye konuştu.
"KALK NE OLUR ÖLMEDİM DE!"
Pilot Tamer Gönül (55), doktor Cengiz Coşkun (52) ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da tören düzenlendi. Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli pilot albay 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.
Coşkun ve Saykal'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. ATT Selçuk Saykal'ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, "Kalk ne olur ölmedim de", "Kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk" diyerek feryat etti.
Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti. Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri toprağa verildi.
Cenaze törenine; Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile çok sayıda sağlık çalışanı ve yakınları katıldı.
HAYATINI KAYBEDEN PİLOT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naaşı da ambulansla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Burada Laal Paşa Camii'ne götürülen Çiçek'in naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak avluya getirildi.
Görev şehidi Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk naaşın önünde gözyaşı döktü. Gülay Çiçek, eşinin fotoğrafını sevip öperek vedalaştı.
İkindi namazını müteakip cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, diğer il ve ilçe protokolü, Çiçek'in oğlu Gökberk Çiçek, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Çiçek'in cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülen Çiçek'in naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.