Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: “Kalk ne olur ölmedim de”

Helikopter kazasında hayatını kaybeden doktor ve ATT personeli toprağa verildi. (İHA) "KALK NE OLUR ÖLMEDİM DE!"

Pilot Tamer Gönül (55), doktor Cengiz Coşkun (52) ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için Antalya'da tören düzenlendi. Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli pilot albay 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi. Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı!

Muğla'da ambulans helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal toprağa verildi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne, ʺKalk ne olur ölmedim deʺ diyerek gözyaşı döktü. (DHA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Coşkun ve Saykal'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. ATT Selçuk Saykal'ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, "Kalk ne olur ölmedim de", "Kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk" diyerek feryat etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden doktor ve ATT personeli toprağa verildi. (İHA) Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti. Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri toprağa verildi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden doktor ve ATT personeli toprağa verildi. (İHA) Cenaze törenine; Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile çok sayıda sağlık çalışanı ve yakınları katıldı.