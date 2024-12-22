Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yukarı Dikmen Mahallesi 660'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Harfiyat yüklü kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geri kaymaya başladı ve sokakta park halinde bulunan 11 araca çarptı.
Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yukarı Dikmen Mahallesi 660'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Harfiyat yüklü kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geri kaymaya başladı ve sokakta park halinde bulunan 11 araca çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kamyonet, 11 araca çarptıktan sonra devrilerek durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücü A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasar meydana gelen 11 araç, çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.
"ÇOK DİK YOKUŞ FACİA OLABİLİR"
Mahalle sakinlerinden Erdem Kara, "Çok dik bir yokuş burası. Aşağıdaki inşaatlardan dolayı burada inanılmaz bir damperli kamyon trafiği var. Oturduğunuz binaya titreşim yapacak kadar büyük bir hacim var. Bir tanesinin freni patlasa burada facia olabilir. Kamyonet bizim binanın oraya kadar çıktı ve sonra aşağı kayarak devrildi. Şans eseri dün otomobilimi otoparka çektim" dedi.
"HEPSİNE ÇARPTIĞINI GÖRDÜK"
Otomobili hasar alan Fırat Kon ise "13.30 sıralarında evde oturuyorduk sese çıktık. Bir anda çok ciddi bir ses çıktı. Çıkıp baktığımız zaman kamyonetin hepsine çarptığını gördük. Kamyonet yüklü olduğu için çekemedi sanırım" ifadelerini kullandı.