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Ankara'da korkunç kaza! Yokuş aşağı kayan kamyonet park halinde olan 11 aracı biçti

Ankara'da harfiyat yüklü bir kamyonet yokuş çıkarken bir anda geri kaymaya başladı. O sırada sokak üzerinde park halinde bulunan 11 araca çarptı. Kamyonet, araçlara çarptıktan sonra devrilirken, kamyonet sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:48
Ankara’da korkunç kaza! Yokuş aşağı kayan kamyonet park halinde olan 11 aracı biçti

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    Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yukarı Dikmen Mahallesi 660'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Harfiyat yüklü kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geri kaymaya başladı ve sokakta park halinde bulunan 11 araca çarptı.

    Ankara'da feci kaza: Kamyon 11 aracı biçti!

    Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kamyonet, 11 araca çarptıktan sonra devrilerek durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücü A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasar meydana gelen 11 araç, çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.

    Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)

    "ÇOK DİK YOKUŞ FACİA OLABİLİR"

    Mahalle sakinlerinden Erdem Kara, "Çok dik bir yokuş burası. Aşağıdaki inşaatlardan dolayı burada inanılmaz bir damperli kamyon trafiği var. Oturduğunuz binaya titreşim yapacak kadar büyük bir hacim var. Bir tanesinin freni patlasa burada facia olabilir. Kamyonet bizim binanın oraya kadar çıktı ve sonra aşağı kayarak devrildi. Şans eseri dün otomobilimi otoparka çektim" dedi.

    Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)Yokuşta kayan kamyonet, park halindeki 11 araca çarptı (DHA)

    "HEPSİNE ÇARPTIĞINI GÖRDÜK"

    Otomobili hasar alan Fırat Kon ise "13.30 sıralarında evde oturuyorduk sese çıktık. Bir anda çok ciddi bir ses çıktı. Çıkıp baktığımız zaman kamyonetin hepsine çarptığını gördük. Kamyonet yüklü olduğu için çekemedi sanırım" ifadelerini kullandı.

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