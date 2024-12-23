SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda akılalmaz olay! Goril yavrusu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
İstanbul Havalimanı’nda akılalmaz olay! Goril yavrusu yakalandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

    İncelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti
    ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: LGBT çılgınlığına son vereceğim
    HTŞ’nin operasyonu: Esad’ın sonunu getiren hızlı ilerleyiş
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok
    Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini eski eş doğruladı! İkisinin kamera kayıtları var elimde
    CHP Sözcüsü Deniz Yücel AK Parti’yi hedef almıştı! Ömer Çelik’ten sert tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin kullandığı dilden bile çirkin
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
    Fırtına 2024’ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK’yı 1-0 yendi
    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    Cimbom’dan dev adım! Galatasaray Kayserispor’u 5-1 yendi MAÇ SONUCU
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?