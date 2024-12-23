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Karabük'te zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralı

Karabük Safranbolu karayolunda 5 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ekiplerin incelemelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 01:49 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 01:50
Karabük’te zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralı

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    Kaza, Karabük Safranbolu karayolu şehit ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Karabük'te zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı

    Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)

    R.U. adlı sürücü, 78 ED 486 plakalı aracı ile Safranbolu istikametine seyir halindeyken önündeki trafik yavaşladığı esnada aracının arka kısmına aynı istikamete seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 78 SS 700 plaka araç çarptı.

    Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)

    5 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

    Aynı istikamette seyreden Ş.K.'nin kullandığı 34 BLB 43 plakalı araç duramayarak önündeki araçlara; bu araca arkadan gelen T.E. idaresindeki 78 AE 085 plakalı araç ve bu araca da B. K. idaresindeki 78 ABH 389 plakalı otomobilin çarpması sonucu 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)

    YARALILAR SEVK EDİLDİ

    Kazada 78 ABH 789 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.K., İ.K., ve S.K. yaralandı.
    Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)

    Kaza sonrası trafik polislerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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