Karabük'te 5 araç zincirleme kazaya karıştı (İHA)

YARALILAR SEVK EDİLDİ

Kazada 78 ABH 789 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.K., İ.K., ve S.K. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.