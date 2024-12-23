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İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar: Vatandaşa yedireceklerdi! 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi

Elazığ'da bir kamyonda yapılan aramada, 5 ton 880 kilogram kaçark et ele geçirildi. İrasaliye ve faturası bulunmayan etler ekiplerin incelemesinin ardından imha edilecek. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 19:21 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 19:21
İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar: Vatandaşa yedireceklerdi! 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

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    Elazığ'da Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

    Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi (AA)Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi (AA)

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Yapılan aramada kamyonun kasasında Van'dan Elazığ'a getirildiği tespit edilen, irsaliye ve faturası bulunmayan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi. Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.

    3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

    Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi (AA)Elazığ'da kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi (AA)

    İMHA EDİLECEK

    Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kaçak etler, yapılacak incelemenin ardından imha edilecek.