SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir ton sahte içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:12 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:12
1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum genelinde kaçak ve sahte içki ile imalatında kullanılan etil alkolün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi. (DHA)Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi. (DHA)

    Yapılan çalışmalarda kaçak ve el yapımı alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

    1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

    Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi. (DHA)Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi. (DHA)

    Arama sırasında bir ton kaçak ve sahte içki ile bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN