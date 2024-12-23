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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum genelinde kaçak ve sahte içki ile imalatında kullanılan etil alkolün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi. (DHA) Yapılan çalışmalarda kaçak ve el yapımı alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı