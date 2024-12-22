PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yok artık! Beşiktaş'ta yaşandı: İETT şoförü otobüsü terk edip gitti

İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT şoförü, bir yolcunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, otobüsü yolun ortasında bırakarak indi. Polisin müdahale ettiği olayda, şoför otobüsü yol kenarına çekti ve gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Yok artık! Beşiktaş’ta yaşandı: İETT şoförü otobüsü terk edip gitti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş'ta 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi. Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför, ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı. O sırada durumu farkeden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum" diyerek küfretti. Polisin ikna etmeye çalıştığı şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Türkiye özgür Suriye’ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı