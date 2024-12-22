Yok artık! Beşiktaş’ta yaşandı: İETT şoförü otobüsü terk edip gitti

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş'ta 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi. Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför, ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı. O sırada durumu farkeden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum" diyerek küfretti. Polisin ikna etmeye çalıştığı şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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