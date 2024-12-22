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Sivas'ta kış masalı: Yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Sivas’ta en uzun gecede etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 02:44 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 02:45
Sivas’ta kış masalı: Yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü

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    Sivas'ta en uzun gecede etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler oluşturdu.

    Sivas beyaza büründü (İHA) Sivas beyaza büründü (İHA)

    KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 1 derece gösterdiği kentte etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler sundu.

    Sivas beyaza büründü (İHA) Sivas beyaza büründü (İHA)

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

    21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede karla bütünleşen tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

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