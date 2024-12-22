Sivas’ta kış masalı: Yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Sivas 'ta en uzun gecede etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler oluşturdu.

Sivas beyaza büründü (İHA)

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU



Meteorolojinin uyarılarının ardından Sivas'ta gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 1 derece gösterdiği kentte etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında masalsı görüntüler sundu.

Sivas beyaza büründü (İHA)

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

21 Aralık olarak kabul edilen en uzun gecede karla bütünleşen tarihi yapılar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.