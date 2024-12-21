Onların kalbi hep kırık! Gönül işlerinde en başarısız 3 burç belli oldu

Aşk, hayatımızın en karmaşık ve bazen en acı verici deneyimlerinden biri. Kimimiz ilişkilerde mutluluğu bulur kimimizse kalp kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa çıkarız. Peki, hangi burçlar gönül işlerinde zorlanıyor? İşte gezegenlerin rehberliğinde duygusal dünyasında en çok sarsılan ve aşk hayatında sık sık hayal kırıklığı yaşayan 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv)

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları, aşk konusunda oldukça temkinli ve eleştireldir. Mükemmeliyetçi yapıları onları hem partnerlerinden hem de kendileri tarafından yüksek beklentiler içine sokar. Bir ilişkiye başlamadan önce her şeyin kusursuz olmasını isterler. Ancak bu tutum bazen onları duygusal olarak daraltabilir.

Başak'ın kalbi kırılmadan önce uzun süre bekler ama bir kez kırıldığında onarılması zordur. Onlar, duygusal olarak bir ilişkiye adanmışken partnerlerinin aynı özeni göstermediğini fark ederse derin bir hayal kırıklığına uğrayabilirler. Yine de aşkı bulsalar bile duygusal güvenliği sağlamakta zorlanabilirler.