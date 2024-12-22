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Park şu işe! Masalara resim yaptı: Ödüllendirildi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Park şu işe! Masalara resim yaptı: Ödüllendirildi

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    Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 19 yaşındaki Elif Başdemir, parklara yeni yapılan piknik masalarına kalemle çeşitli resimler yaptı. Ceza yerine bursla ödüllendirildi. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, "Keşke herkes kamu malına zarar vereceklerine bu gençlerimiz gibi güzelleştirseler. Böyle yetenekleri keşfedip onları gün ışığına çıkarmak bizim görevlerimiz arasında. Elif'e bankımıza resim çizdirdik. Gerçekten saf bir yetenek. Hiçbir yere bakmadan çiziyor, kendi kalemi ile çiziyor. Gerçek bir yete nek. O an içinden gelen duygularını, aklımdan geçeni hiçbir yere bakmadan kendi duygusuyla resmi yapıyor. Biz kendisinde bunu gördük. Allah Vergisi bir yetenek" şeklinde konuştu.

    "EĞİTİM ALMADIM"
    Elif Başdemir, "O gün parkta arkadaşlarım ile buluşmak için yeni yapılan kamelya da bekliyordum. Resim kalemlerim yanımdaydı. O anki duygularım ile kafamdan bu manzara resmini çizdim. Resim konusunda hiçbir eğitim almadım, kendi kendimi geliştirdim. Daha çok kara kalem ve kuru kalem boyalarla manzara, hayvan resimlerini yapmayı seviyorum. Dediğim ki kamu malına zarar vermek amacında değildim,sadece orayı güzelleştirmek, güzel görünmesi için resim yaptım" dedi. (ALİ FAİK ATAY)

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