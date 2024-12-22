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Canım "ciğer"im! Kariyerinden vazgeçti: Annesine donör oldu

Vefalı futbolcu Murat Turan, siroz hastalığıyla mücadele eden annesine karaciğer donörü olmak için kariyerinden vazgeçti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ‘Şeref Diploması’ ödülü verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Canım ciğerim! Kariyerinden vazgeçti: Annesine donör oldu

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    Futbolcu Murat Turan (28), siroz hastalığıyla mücadele eden annesi Fatma Turan'a (52) donör oldu. Turan, annesine karaciğeri verip hayata tutunmasını sağladı. Futbolcu, donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi aldı. Ama o annesine karaciğerini için futbol hayatını erteledi. Kariyerinden vazgeçti. Bunun üzerine Turan'a, TMOK tarafından Fair Play Sportif Davranış Dalı kapsamında Şeref Diploması Ödülü verildi.

    "ANNEM ÇOK ŞÜKÜR İYİ"
    Diplomada, "Annesine donör olmayı tercih ederek Fair Play ruhuna yakışan bir hareket sergilemesi nedeniyle sayın Murat Turan'a Sportif Davranış Dalı'nda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2023 Yılı Fair Play Şeref Diploması Ödülü'ne layık görülmüştür." ifadeleri yer aldı. Murat Turan, şu açıklamaları yaptı: "Sağlık durumumuz gayet iyi, nakil bekleyen ve onlara donör olan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefalı futbolcu Murat Turan, siroz hastalığıyla mücadele eden annesine karaciğer donörü olmak için kariyerinden vazgeçti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 'Şeref Diploması' ödülü verdi.

    O dönemde gelen teklifleri geri çevirdim. Yaklaşık iki yıl önce anneme siroz hastalığı ve karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Kardeşlerimle birlikte donör olmak istedik. Donör olarak ben uyumlu çıktım. O sırada aktif olarak futbol hayatıma devam ediyordum. Tabii böyle bir durum karşısında futbol hayatımı düşünemezdim. Annem için kariyerimden vazgeçtim. O günden bu yana hiç pişman olmadım."

    "DÖRT KOLLA SARILACAĞIM"

    Ameliyat öncesi gördüğüm desteği sahalara döndüğüm zaman da görmek isterdim. Bundan dolayı içim biraz buruk. Tekrardan mücadeleme devam edeceğim. Futbolu çok seviyorum, Şu an bir spor kulübünde aktif olarak başladım. hayallerim ve hedeflerim var. yarım bıraktığım, ertelediğim futbolu tekrar elime alıp dört kolla sarılacağım. Aynı heyecan ve aynı tutkuyla sahalarda koşturmak istiyorum. Futbol, bambaşka bir sevgi. Umarım bundan sonra kariyerim için güzel şeyler olur."

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