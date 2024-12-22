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Hondanın son modeli! Aydınlı çift bebeklerine verdiği isimle gündem oldu

Aydın’da yaşayan Maden çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına mühendis ve ünlü otomobil markası Honda’nın kurucusu Soichiro Honda’nın ismini verdi. 15 gün önce dünyaya gelen Honda bebeğin ismini duyan ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Hondanın son modeli! Aydınlı çift bebeklerine verdiği isimle gündem oldu

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    Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın adını verdi. Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi. Anne Kevser Maden ise "Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.

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