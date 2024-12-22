Çığ faciası! Milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcuları, dün sabah piste açık olmayan bölgede dağ yürüyüşüne çıktı. O sırada Milli sporcular ve antrenörün de olduğu 16 kişinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. AFAD ekipleri de 10 dakika içinde bölgeye intikal etti. 11 kişi çığ altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Kar kütlesi altında kalan 5 kişiden 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sporcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"500 METRE SÜRÜKLENDİK"

Aralarında Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da bulunduğu 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yaralılar yaşadıklarını anlattı. Hilmi Mucik, "Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık" dedi.

"OLAY GÖZÜMDEN GİTMİYOR"

Berkay Aydın, "Olay gözümden gitmiyor. 5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, Çığa yakalandık ve aşağıya doğru yuvarlandık. Büyük şok yaşadık" diye konuştu. Ali Bozkurt ise "Önceden de bölgeye çıktık. Kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. 400-500 metre sürüklendik" ifadesini kullandı.