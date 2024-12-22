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Şam babası! SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut K.’nin gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekti. Eşi Umut K.’nin kendisini evden kovduğunu ve Adana’da ailesinin yanında yaşadığını söyleyen Hatice K., "Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Şam babası! SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı

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    İzmir Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan Zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için Valilik onaylı yardım kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek oldu. İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki görüntüleri ortaya çıktı. K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

    "ALDATILDIM VE KOVULDUM"
    Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşadığını söyleyen eşi Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Zor şartlarda yaşıyorum. Mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" dedi. (Ceyhan TORLAK)

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