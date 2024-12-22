Rahat uyu nisa! Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa’yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Muş'ta evinin bahçesinde oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Nisa Sönmez, hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi. Olay yerinden toplanan 49 boş kovan ile Nisa'nın başından çıkarılan mermi çekirdeği, Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan balistik analizler sonucunda, Nisa Sönmez'in ölümüne neden olan merminin K.T.'ye (26), ait olduğu belirlendi. Adli işlemlerinin ardından K.T., tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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