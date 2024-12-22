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Rahat uyu nisa! Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Muş'un Yarpuzlu köyünde, 20 Eylül 2024 tarihinde evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, merminin ateşlendiği silahın sahibi tespit edildi. Zanlı tutulandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Rahat uyu nisa! Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa’yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

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    Muş'ta evinin bahçesinde oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Nisa Sönmez, hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi. Olay yerinden toplanan 49 boş kovan ile Nisa'nın başından çıkarılan mermi çekirdeği, Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan balistik analizler sonucunda, Nisa Sönmez'in ölümüne neden olan merminin K.T.'ye (26), ait olduğu belirlendi. Adli işlemlerinin ardından K.T., tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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