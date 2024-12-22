Milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı! İkizi tabutun başından ayrılamadı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınarak Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Milli Judocu Emre Yazgan için cenaze namazı kılındı (Fotoğraf: AA)
Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek. Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları katıldı.
Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.
İkizi Yunus Yazgan bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. (Fotoğraf: AA)
16 YILLIK ÖMRÜNE SIĞDIRDIĞI SPOR BAŞARILARI
Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.