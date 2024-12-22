Milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı! İkizi tabutun başından ayrılamadı

Yazgan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere uçakla yola çıkarıldı (Fotoğraf: AA)

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.