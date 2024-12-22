SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı! İkizi tabutun başından ayrılamadı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki sporcu, Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınarak, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze namazı, İlyasbey Camisi'nde kılındı. Yazgan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere uçakla yola çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 16:52 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:09
Milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı! İkizi tabutun başından ayrılamadı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınarak Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

    Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    Milli judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı!

    Milli Judocu Emre Yazgan için cenaze namazı kılındı (Fotoğraf: AA)Milli Judocu Emre Yazgan için cenaze namazı kılındı (Fotoğraf: AA)

    Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek. Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları katıldı.

    Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

    İkizi Yunus Yazgan bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. (Fotoğraf: AA)İkizi Yunus Yazgan bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. (Fotoğraf: AA)

    16 YILLIK ÖMRÜNE SIĞDIRDIĞI SPOR BAŞARILARI

    Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

    Yazgan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere uçakla yola çıkarıldı (Fotoğraf: AA)Yazgan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere uçakla yola çıkarıldı (Fotoğraf: AA)

    Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi | Başkan Erdoğan işaret etmişti
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz
    Kayserispor - Galatasaray | CANLI
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    CHP’nin anayasa ilk 4’le husumetli barosundan PKK’lı aklama bildirisi: Türkiye savaş suçu işliyor | Başsavcılık soruşturma başlattı
    Galatasaray’ın yıldızına Avrupa’dan transfer teklifi yağıyor!
    İŞKUR’da yayınlandı! 75.217 personel alımı başladı! Bu meslekleri yapabilen kadroya alınacak
    Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş
    CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD’dan ne emir aldı? Ankara’daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha
    Esad’ın A takımı nasıl kaçtı? Firar rotasındaki iki adres! | Mahir Esad, Mansur Azzam, Ali Memlük, Buseyna Şaban...
    Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Suriye’de yeni yönetim Size ihtiyacımız var dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi
    Türkiye özgür Suriye’yi aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada