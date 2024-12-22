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Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırldırken, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 04:03 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 04:03
Afyonkarahisar’da feci kaza! Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

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    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

    Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA) Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA)

    TIR VE YOLCU OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

    H.S. idaresindeki 20 EC 369 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde Y.Ş'nin kullandığı 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 18 kişi yaralandı.

    Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA) Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA)

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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