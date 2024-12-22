Afyonkarahisar’da feci kaza! Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

H.S. idaresindeki 20 EC 369 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde Y.Ş'nin kullandığı 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 18 kişi yaralandı.

TIR VE YOLCU OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA)

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ( İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.