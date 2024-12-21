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Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! "Beni döv" diye polise yalvardı

Aksaray'da aile içi tartışmada şikayet üzerine gözaltına alınmak istenen bir kişi, kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 21:53 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 22:10
Aksaray’da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! Beni döv diye polise yalvardı

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    Akılalmaz olay, Taşpazar Mahallesi 844 Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

    Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)

    GÖZALTI SIRASINDA ÇILGINA DÖNDÜ
    Aile bireylerinin bir birinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı.

    Aksaray'da ilginç olay: Polis memuruna "Beni döv" diye yalvardı!

    KOMŞUSUNDAN HELALLİK ALMADAN ARACA BİNMEDİ
    Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken, şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi.

    Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)Aksaray'da aile içi tartışmada gözaltına alınan şahıs çılgına döndü! ʺBeni dövʺ diye polise yalvardı (İHA)

    Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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