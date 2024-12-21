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Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? O anlar kamerada

Burdur’un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü dehşet saçtı. Aracın kontrolünü kaybederek önce refüje ardından önünde seyreden otomobile çarptı. Kaza neticesinde 1 kişi yaralandı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 18:08 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 18:25
Burdur’da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? O anlar kamerada

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    Korkunç kaza saat 06.50 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak mahallesi Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

    Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? O anlar kameradaBurdur'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? O anlar kamerada

    Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden Yusufça istikametine seyir halinde olan Mehmet F Ö. (22) idaresindeki 20 AIP 384 plakalı Volkswagen marka otomobil Sanayi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından önünde seyreden İsmet A. (52) idaresindeki 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobile vurup yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

    Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? (İHA)Burdur'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralı var mı? (İHA)

    Opel marka otomobil ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazada 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobilde yolcu olarak bulunan Fidan İ. (47) yaralandı.

    Alkollü sürücünün yaptığı kaza kamerada: 1 yaralı

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan İ. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öte yandan 1.12 promil olduğu tespit edilen Mehmet F.İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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