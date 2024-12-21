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TEM'de kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. TEM Hasdal mevkiinde trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak takla attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 10:05
TEM’de kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

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    TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak bariyerlerin dışına çıktı. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı.

    Takla atan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (Takvim.com.tr)Takla atan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (Takvim.com.tr)

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönü, Hasdal mevkiinde kaza meydana geldi. (Takvim.com.tr)TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönü, Hasdal mevkiinde kaza meydana geldi. (Takvim.com.tr)

    Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkilerken, bölgeye gelen vinç bariyer dışına çıkan aracı kaldırdı.

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