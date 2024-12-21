TEM’de kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak bariyerlerin dışına çıktı. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak bariyerlerin dışına çıktı. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkilerken, bölgeye gelen vinç bariyer dışına çıkan aracı kaldırdı.