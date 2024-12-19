Manisa'daki cinayette yeni gelişme! Eşini vahşice katleden kocadan akılalmaz sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
"TEKRAR EVLENMEYE KARAR VERDİK"
2019 yılında eşiyle barıştığını ve tekrar evlendiğini belirten Gökhan Eller, "2019 yılında Güzelyurt Mahallesi'nde daire almıştık. Daha sonra eski eşim Selda aradı 'Çocuklar seni soruyor, seni istiyor gel' dedi. Bu şekilde yeniden görüşmeye başladık. Yeniden evlenme kararı aldık. Evlilik şartı olarak Güzelyurt Mahallesi'nden aldığım evin kendi üzerine yapılmasını istedi. Kabul ettim ve evi Selda'nın üzerine yaptım. Sonra eşimin beni yine aldattığını öğrendim. Arzu adında bir kadın 'Senin eşin, seni benim eşimle aldatıyor' dedi ve kocasıyla eşim arasındaki mesajlaşmaları gösterdi. Aldatmalara göz yumdum çocuklarım için. Ağustos 2022 yılında ayında boşanma kararı aldık ve protokol yaptık. Güzelyurt Mahallesi'ndeki evin yüzde 20'sini vereceğimi söyledim. Daha sonra bu pay yüzde 40'a çıktı. Protokolü eşimin önüne koydum ve imzaladık. Bütün eşyaları aldı. 'Çocukları istemiyorum, çocuklar sende kalsın' dedi. Boşanma sürecini başlattık ve gün verildi" dedi.
"OĞLUMUN PANTOLONUYLA BOĞDUM"
Daha sonra eşinin kendisi hakkında uzaklaşma kararı aldırdığını öğrendiğini belirten Eller, "Ortada bir sorun yokken neden uzaklaştırma kararı aldırdığını merak ettim. Sonrasında Selda beni aradı ve 'gel çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde 'geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. 'Eşyalarını al ve defol git' dedi. Eşyalarımı toplarken bana laf atıyordu. 'Donuna kadar alacağım senin. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum' diyordu. 'Ben bu evde Taner'le yatacağım' dedi. Çocuk odasına gittim. Kamil adındaki arkadaşımla olan fotoğrafımı göstererek 'Kamil ile senin yatağında birlikte olacağım' diyordu. Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 3- 4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. Arkadaşım polis memuru A.K.'yı aradım. 'Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakolu'na gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik" diye konuştu.
Eşinin telefonunun bulunmadığına yönelik soruya ise Gökhan Eller, "Eşimin telefonu bulunamadı. Karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Eşimin telefonundan herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Eşim beni çağırdığı için olay akşamı eve gitmiştim. Olaydan sonra annemi aradım. Beni de arayanlar oldu, açmadım" ifadelerini kullandı.
Manisa'daki cinayette yeni gelişme! Eşini vahşice katleden kocadan akılalmaz sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
"OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE KIZIMI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Mahkemede konuşan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz ise "Olaydan 2 gün önce, Gökhan ve küçük torunum bana ziyarete geldi. Ben torunuma 100 TL harçlık uzattığımda, torunum çekindi ve almadı. O an televizyonda bir kadın cinayeti programı vardı. Orada Gökhan bize dönerek, 'Torununu son kez sev. Hem torununa hem de kızın Selda'ya hasret kalacaksın. Bizim de sonumuz böyle olacak' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
Avukatı Ali Arslan da "Sanık işlemiş olduğu cinayeti, namus davası arkasına sığınarak, daha az ceza alacağını düşünüyor. Sanığın cinayet öncesi ve sonrasında yaptıkları aslında cinayeti tasarladığı çok açık bir şekilde ortada. Sanığın indirimsiz bir şekilde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Duruşma, tanıkların dinlenmesinden sonra delillerin toplanması ve HTS kayıtlarının incelenmesi için 18 Şubat'a erteledi.
"BU DÜNYADA VE AHİRETTE GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"
Duruşma sonrası adliye önünde yapılan açıklamada gözyaşlarını tutamayan anne Zehra Can Şahin, "Benim biricik kızımı katletti. Benim kızımın çürüdüğü gibi cezaevinde çürümesini istiyorum" diye konuştu.
Baba Mustafa Ferhat Durmaz da "Bu dünyada ve ahirette gün yüzü görmesin istiyorum. Kızım bunun için saçını süpürge etti. Ömrünü verdi, canını verdi. Meğer kendisi hain ve katilmiş. Torunlarımı babasız bıraktı. Kendisi de cezaevinde çürüsün" diye konuştu.
Duruşma öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de adliyeye gelerek aileye destek verdi. Başkan Zeyrek, "Bugün Selda kardeşimizi haince katleden eşinin mahkemesi için adliye önündeyiz. Biz artık kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.