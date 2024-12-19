Manisa'daki cinayette yeni gelişme! Eşini vahşice katleden kocadan akılalmaz sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"TEKRAR EVLENMEYE KARAR VERDİK"

2019 yılında eşiyle barıştığını ve tekrar evlendiğini belirten Gökhan Eller, "2019 yılında Güzelyurt Mahallesi'nde daire almıştık. Daha sonra eski eşim Selda aradı 'Çocuklar seni soruyor, seni istiyor gel' dedi. Bu şekilde yeniden görüşmeye başladık. Yeniden evlenme kararı aldık. Evlilik şartı olarak Güzelyurt Mahallesi'nden aldığım evin kendi üzerine yapılmasını istedi. Kabul ettim ve evi Selda'nın üzerine yaptım. Sonra eşimin beni yine aldattığını öğrendim. Arzu adında bir kadın 'Senin eşin, seni benim eşimle aldatıyor' dedi ve kocasıyla eşim arasındaki mesajlaşmaları gösterdi. Aldatmalara göz yumdum çocuklarım için. Ağustos 2022 yılında ayında boşanma kararı aldık ve protokol yaptık. Güzelyurt Mahallesi'ndeki evin yüzde 20'sini vereceğimi söyledim. Daha sonra bu pay yüzde 40'a çıktı. Protokolü eşimin önüne koydum ve imzaladık. Bütün eşyaları aldı. 'Çocukları istemiyorum, çocuklar sende kalsın' dedi. Boşanma sürecini başlattık ve gün verildi" dedi.

"OĞLUMUN PANTOLONUYLA BOĞDUM"

Daha sonra eşinin kendisi hakkında uzaklaşma kararı aldırdığını öğrendiğini belirten Eller, "Ortada bir sorun yokken neden uzaklaştırma kararı aldırdığını merak ettim. Sonrasında Selda beni aradı ve 'gel çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde 'geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. 'Eşyalarını al ve defol git' dedi. Eşyalarımı toplarken bana laf atıyordu. 'Donuna kadar alacağım senin. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum' diyordu. 'Ben bu evde Taner'le yatacağım' dedi. Çocuk odasına gittim. Kamil adındaki arkadaşımla olan fotoğrafımı göstererek 'Kamil ile senin yatağında birlikte olacağım' diyordu. Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 3- 4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. Arkadaşım polis memuru A.K.'yı aradım. 'Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakolu'na gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik" diye konuştu.

Eşinin telefonunun bulunmadığına yönelik soruya ise Gökhan Eller, "Eşimin telefonu bulunamadı. Karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Eşimin telefonundan herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Eşim beni çağırdığı için olay akşamı eve gitmiştim. Olaydan sonra annemi aradım. Beni de arayanlar oldu, açmadım" ifadelerini kullandı.