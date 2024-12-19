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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %83'e ulaştı! İşte yollardaki son durum

İstanbul’da haftanın dördüncü mesai gününün bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar ilerlemekte zorlanan sürücüler, Edirne istikametinde de Kağıthane, Cevizlibağ-Bakırköy ve Bahçelievler-Avcılar arasında yoğunlukla karşılaşıyor. Peki hangi yollarda kaza var? İşte duyurular...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:08
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %83’e ulaştı! İşte yollardaki son durum

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    İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI)

    Sürücüler, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Edirne istikametinde ise Kağıthane mevkisine kadar ilerlemekte zorlanıyor. Edirne istikametinde Cevizlibağ-Bakırköy ile Bahçelievler-Avcılar arasında da trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.

    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar trafik yoğunluğu oluştu. Avrasya Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte yoğunluk yaşanıyor.

    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Anadolu Yakası'nda ise Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından Kartal'a, Edirne istikametinde ise Maltepe'den Göztepe'ye kadar çoğu bölgede trafik sıkışık seyrediyor. TEM Otoyolu'nda sürücüler Edirne istikametinde Tuzla ve Ataşehir arasında güçlükle ilerliyor.

    İş çıkış saatinde birçok toplu ulaşım durağında da yoğunluk gözleniyor. Özellikle Cevizlibağ, Altunizade ve Zeytinburnu gibi ulaşımın aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu göze çarpıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (TRAFİK DUYURU)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (TRAFİK DUYURU)

    DUYURULAR
    İBB Trafik'ten gelen bildirimlere göre Bağlantı Yolu Haramidere-Yakuplu Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.

    D100 Edirnekapı-Cevizlibağ Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

    Şile Yolu Tantavi-Ümraniye Küçüksu yönü, sol şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.

    Bağlantı Yolu Nurtepe-AKOM Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

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