Çalışanının verdiği böbrekle yaşıyordu! "Mobilya imparatoru" olarak bilinen Fatih Kıral hayatını kaybetti!

SABAH yazarı Bülent Cankurt, Kıral'ın sağlık durumuna ilişkin iki hafta önce şunları yazmıştı: Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral , yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Bey'in kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu. Ancak öğrendim ki, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Bey, maalesef halen hastanedeymiş. Nakledilen böbreği de iflas etmiş ve diyalize bağlanmış. Bu da yetmezmiş gibi bir de kanser illeti musallat olmuş. Kanser tedavisi için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmiş.