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Çalışanının verdiği böbrekle yaşıyordu! "Mobilya imparatoru" olarak bilinen Fatih Kıral hayatını kaybetti!

Mobilya sektörünün duayen isimlerinden, "Mobilya İmparatoru" olarak tanınan Fatih Kıral hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl, böbrek yetmezliği nedeniyle bir çalışanının bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Kıral, iki hafta önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:20
Çalışanının verdiği böbrekle yaşıyordu! Mobilya imparatoru olarak bilinen Fatih Kıral hayatını kaybetti!

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    "Mobilya İmparatoru" olarak tanınan ünlü iş insanı Fatih Kıral, uzun süre böbrek nakli için beklemiş ve geçen yıl bir çalışanın verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.

    Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Takvim.com.tr foto arşiv)Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    SABAH yazarı Bülent Cankurt, Kıral'ın sağlık durumuna ilişkin iki hafta önce şunları yazmıştı: Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

    Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Takvim.com.tr foto arşiv)Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Bey'in kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu. Ancak öğrendim ki, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Bey, maalesef halen hastanedeymiş. Nakledilen böbreği de iflas etmiş ve diyalize bağlanmış. Bu da yetmezmiş gibi bir de kanser illeti musallat olmuş. Kanser tedavisi için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmiş.

    Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Instagram)Fatih Kıral hayatını kaybetti! (Instagram)

    İki hafta önce rahatsızlığı sonrası hastanede tedavi altına alınan Fatih Kıral hayatını kaybetti.

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