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Ankara'da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

Ankara'da bir gün önce kaybolan yaşlı adam silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin konuşan bir mahalleli ise, "Ölen kişinin telefonuna mesaj gelmiş. Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış. Ertesi güne kadar kendisinden haber alınamayınca babası jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş. Bir süre sonra da kayıp adamın cesedi bulunmuş" dedi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 18:44
Ankara’da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

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    Korkunç olay, 18 Aralık'ta Altındağ ilçesi Gicik köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisinden bir gündür haber alınamayan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

    Ankara'da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu (İHA)Ankara'da şüpheli ölüm! Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu (İHA)

    BAŞINDAN VE ÇENESİNDEN TABANCA İLE VURULMUŞ HALDE BULDU
    Çalışma başlatan ekipler Öztaş'ı mahalledeki su deposunun bahçesinde başından ve çenesinden tabanca ile vurulmuş halde buldu. Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kuruma götürüldü. Bahçede bulunan tabancaya ise kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi. Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, şüpheli Ercan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netleşeceği aktarıldı.

    Olaya ilişkin konuşan mahalleli Yunus Öztürk (İHA)Olaya ilişkin konuşan mahalleli Yunus Öztürk (İHA)

    "TELEFONDAKİ KİŞİYE GELECEĞİNİ SÖYLEYEREK EVDEN ÇIKMIŞ"
    Olaya ilişkin konuşan mahalleli Yunus Öztürk, "Ölen kişinin telefonuna mesaj gelmiş. Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış. Ertesi güne kadar kendisinden haber alınamayınca babası jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş. Bir süre sonra da kayıp adamın cesedi bulunmuş. Başından vurulmuş. Bir kişiyi de gözaltına almışlar. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunmuş. Cenazeyi de defnetmişler. Ölen kişinin bir husumetini duymamıştım daha önce. Kendi halinde bir insandı" ifadelerini kullandı.

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