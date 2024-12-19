Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Bursa’da toprağa verildi. (DHA) Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Başkan, "Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.

Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan (Instagram) "300 BİN LİRALIK AMELİYATI, 50 BİN'E YAPMIŞLAR"

Neşe Özkan'ın eniştesi Ufuk Öztürk (42) ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan'a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti. Bunun şüpheli bir durum olduğunu belirten Öztürk, "Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar" diye konuştu.

Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan (Instagram) "KALBİNDE DELİK OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN AMELİYATA ALMIŞLAR"

Neşe Özkan'ın, kalbinde delik olduğunu doktorlara söylediğini ve buna rağmen ameliyata alındığını iddia eden Öztürk, "Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, 'Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm' diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN