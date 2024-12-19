Bir varlar bir yoklar! Ghostingin kitabını yazan 3 burç

Bazı burçlar, duygusal bağ kurmakta zorlanırlar. Özellikle iyi giden bir ilişkide terk eden taraf olmak konusunda oldukça iddialı olduklarını söyleyebiliriz. İşte ghosting konusunda usta olan 3 burç...
Bazı burçlar, duygusal bağ kurmakta zorlanırlar. Özellikle iyi giden bir ilişkide terk eden taraf olmak konusunda oldukça iddialı olduklarını söyleyebiliriz. İşte ghosting konusunda usta olan 3 burç...
İkizler Burcu
İkizler, sosyal ve iletişim seven bir burç olarak ilişkilerdeki hızla değişen duygularını kontrol etmekte zorlanabilirler. Başlangıçta oldukça ilgili ve heyecanlı olabilirken birkaç gün sonra duygusal ilgileri hızla azalabilir. Bu da onların ilişkiyi aniden terk etmelerine veya bir kişiyi ortada bırakmalarına yol açar. İkizler genellikle duygusal bağ kurmaktan kaçınır ve bu yüzden ghosting yapmak onlar için kolaydır.
Akrep Burcu
Akrep burcu, yoğun ve tutkulu bir karaktere sahip olsa da birine duyduğu güven kaybolduğunda tamamen geri çekilebilir. Akrep burçları, duygusal olarak yaralanmaktan korktukları için duygu güvenliğini tehlikeye atmak istemezler. Bu nedenle bir ilişkiyi sonlandırdıklarında genellikle açıklama yapmadan ortadan kaybolurlar. Onlar için ghosting duygusal savunma mekanizmasıdır ve kaybolmak o an için en güvenli yol gibi görünür.
Yay Burcu
Yay burçları, özgürlüklerine çok düşkün oldukları için bir ilişkiye bağlanmak onları tedirgin edebilir. Başlangıçta eğlenceli ve açık fikirli olabilirler ancak bir noktada ilişkide duygusal olarak fazla bağlanmak onları sıkabilir. Yay burçları duygusal yüklerden kaçmak için aniden ortadan kaybolabilirler çünkü onlar için bir ilişki özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelebilir.