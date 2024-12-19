Bir varlar bir yoklar! Ghostingin kitabını yazan 3 burç

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Bazı burçlar, duygusal bağ kurmakta zorlanırlar. Özellikle iyi giden bir ilişkide terk eden taraf olmak konusunda oldukça iddialı olduklarını söyleyebiliriz. İşte ghosting konusunda usta olan 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) İkizler Burcu İkizler, sosyal ve iletişim seven bir burç olarak ilişkilerdeki hızla değişen duygularını kontrol etmekte zorlanabilirler. Başlangıçta oldukça ilgili ve heyecanlı olabilirken birkaç gün sonra duygusal ilgileri hızla azalabilir. Bu da onların ilişkiyi aniden terk etmelerine veya bir kişiyi ortada bırakmalarına yol açar. İkizler genellikle duygusal bağ kurmaktan kaçınır ve bu yüzden ghosting yapmak onlar için kolaydır.