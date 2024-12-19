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Bir varlar bir yoklar! Ghostingin kitabını yazan 3 burç

Ghosting, modern ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Bazı burçlar, duygusal bağlardan kaçmak ya da bir ilişkide terk eden taraf olmak konusunda oldukça iddialı. İşte ghosting konusunda usta olan 3 burç...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:31
Bir varlar bir yoklar! Ghostingin kitabını yazan 3 burç

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    Bazı burçlar, duygusal bağ kurmakta zorlanırlar. Özellikle iyi giden bir ilişkide terk eden taraf olmak konusunda oldukça iddialı olduklarını söyleyebiliriz. İşte ghosting konusunda usta olan 3 burç...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkizler Burcu

    İkizler, sosyal ve iletişim seven bir burç olarak ilişkilerdeki hızla değişen duygularını kontrol etmekte zorlanabilirler. Başlangıçta oldukça ilgili ve heyecanlı olabilirken birkaç gün sonra duygusal ilgileri hızla azalabilir. Bu da onların ilişkiyi aniden terk etmelerine veya bir kişiyi ortada bırakmalarına yol açar. İkizler genellikle duygusal bağ kurmaktan kaçınır ve bu yüzden ghosting yapmak onlar için kolaydır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akrep Burcu

    Akrep burcu, yoğun ve tutkulu bir karaktere sahip olsa da birine duyduğu güven kaybolduğunda tamamen geri çekilebilir. Akrep burçları, duygusal olarak yaralanmaktan korktukları için duygu güvenliğini tehlikeye atmak istemezler. Bu nedenle bir ilişkiyi sonlandırdıklarında genellikle açıklama yapmadan ortadan kaybolurlar. Onlar için ghosting duygusal savunma mekanizmasıdır ve kaybolmak o an için en güvenli yol gibi görünür.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yay Burcu

    Yay burçları, özgürlüklerine çok düşkün oldukları için bir ilişkiye bağlanmak onları tedirgin edebilir. Başlangıçta eğlenceli ve açık fikirli olabilirler ancak bir noktada ilişkide duygusal olarak fazla bağlanmak onları sıkabilir. Yay burçları duygusal yüklerden kaçmak için aniden ortadan kaybolabilirler çünkü onlar için bir ilişki özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelebilir.

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