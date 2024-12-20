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Çorum'da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru

Çorum'da park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 01:51 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 01:51
Çorum’da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru

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    Akılalmaz olay, Kale Mahallesi Gelincik 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 19 ACR 001 plakalı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla defalarca ateş açıldı.

    Çorum'da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru (İHA)Çorum'da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru (İHA)

    Araca 10 kurşun isabet ederken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

    Çorum'da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru (İHA)Çorum'da akılalmaz olay! Park halindeki araca kurşun yağmuru (İHA)

    Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı.

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