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Beykoz'da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Beykoz'da dehşet anları yaşandı. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Öte yandan trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis memurunun açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:54
Beykoz’da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen yaralama olayı üzerine ekiplerin derhal bölgeye intikal ettiği belirtildi.

    Beykoz'da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı (Takvim.com.tr)Beykoz'da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı (Takvim.com.tr)

    Açıklamada, "Yapılan kontrolde, polis memuru S.Ç'nin aracıyla seyir halindeyken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Beykoz'da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı (Takvim.com.tr)Beykoz'da yol verme kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı (Takvim.com.tr)

    Yaralının hastaneye intikalinin sağlandığı, S.Ç'nin ise silahla birlikte yakalanarak emniyet birimine intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirildi.

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